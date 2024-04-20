Момент удара «Изделия 305» по ангарам ВСУ попал на видео

Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщил, что ангары Вооруженных сил Украины с боевой техникой подверглись атаке легкими многоцелевыми управляемыми ракетами «305», также известными как «Изделие 305». Отмечается, что обстрелы вели «Винтокрылые Архангелы». Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

На кадрах, опубликованных каналом, можно увидеть, как ракета после получения координат наводится на объект. Отмечается, что ЛМУР атаковали ангары украинской армии на Херсонском направлении.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что дежурные силы противовоздушной обороны в Белгородской области уничтожили беспилотный летательный аппарат ВСУ. По данным военного ведомства, украинская сторона попыталась атаковать регион 19 апреля около 18:50 по московскому времени.

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Тем временем в Telegram-канале «Иди и смотри» заявили, что российские силы активно развивают наступление на Артемовском направлении, в частности на Часов Яр. По данным канала, также ВС РФ ведут боевые действия на флангах и постепенно охватывают группировку противника. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.