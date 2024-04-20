Около 20 беспилотников пытались атаковать Белгородскую область за сутки

Около 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пытались атаковать Белгородскую область за прошедшие сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе под обстрел попало село Ясные Зори, пострадали два человека. У одной женщины резаная рана мягких тканей головы и осколочные ранения нижней конечности, у второй - осколочные ранения нижней конечности. В настоящий момент пострадавшие находятся в областной клинической больнице, где врачи оказывают им всю необходимую помощь. Различные разрушения зафиксированы в трех частных жилых домовладениях, повреждена линия электропередачи", - написал он.

Над селом Варваровка система ПВО сбила БПЛА самолетного типа. После воздушной атаки разрушения выявили в поселке Разумное - в двух частных жилых домовладениях, двух надворных постройках, многоквартирном доме и автомобиле. В Тавровском сельском поселении пострадали три частных домовладения, пять построек, два автомобиля и линия электропередачи, в Дубовском сельском поселении - три частных домовладения и надворная постройка, в Новосадовском сельском поселении - социальный объект и надворная постройка, в Никольском сельском поселение - одно частное жилое домовладение.

В селе Пороз с беспилотника сбросили шесть взрывных устройств, из-за чего полностью сгорели частный жилой дом и сарай, еще один жилой дом сильно поврежден. Погибли два мирных жителя: женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней. Село Истобное атаковали с помощью БПЛА, пострадавших нет. "В результате падения беспилотника без последующей детонации различные повреждения выявлены в двух частных жилых домовладениях", - добавил глава региона.

Рядом с селом Шеино система ПВО сбила БПЛА самолетного типа, обошлось без последствий, еще один упавший обнаружили и обезвредили в районе хутора Овчаровка. По окраине поселка Задорожный выпустили один минометный снаряд, повреждения получила линия электропередачи. В селе Волоконовка на территории инфраструктурного объекта сбили три БПЛА самолетного типа, еще один обнаружили и изъяли в селе Петропавловка. Еще два БПЛА самолетного типа сбили в Шебекинском городском округе.

В районе хутора Белый Колодезь обнаружили совершивший падение БПЛА самолетного типа. В районе села Глинное силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа. Рядом с селом Новоселовка обнаружили и уничтожили взрывоопасный предмет. В Старооскольском городском округе шесть беспилотников атаковали инфраструктурный объект, четыре из них сбили. В настоящее время обследуют прилегающую территорию на предмет обломков.