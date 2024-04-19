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Объяснен слабый удар Израиля по Ирану

Удар Израиля по Ирану свидетельствует о желании «символически» ответить Тегерану на атаку 13 апреля. Слабый ответ израильской стороны в беседе с «Лентой.ру» объяснила научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова, политолог Людмила Самарская.

Объяснен слабый удар Израиля по Ирану
© Lenta.ru
«Израильский удар объясняется нежеланием дальнейшей эскалации при стремлении дать некий ответ, который мог бы играть символическую роль», — отметила она.

Эксперт подчеркнула, что Израиль пока не признал своей ответственности за атаку в районе города в Исфахане в центре Ирана. По ее словам, удар израильских войск должен был продемонстрировать сохранение способности Израиля «сдерживать» враждебные по отношению к нему действия Ирана в регионе.

Ранее Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране в ответ на атаку, произошедшую в ночь на 14 апреля. По данным агентства Fars, в Исфахане в центре Ирана были слышны три взрыва, могли сработать силы ПВО на пролет беспилотных летательных аппаратов.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир прокомментировал новость об атаке на Иран и счел ее «слабенькой».

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