Подоляк анонсировал получение ВСУ большого количества оружия

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в ближайшие недели Киев получит «существенно больше оружия». Об этом он заявил в интервью украинскому «24 каналу».

Журналист спросил у Подоляка, как Украина собирается реагировать на наступательные действия России. Он отметил, что этот вопрос следует адресовать Генштабу, поскольку там «абсолютно понимают» планы Москвы и готовятся к боевым действиям, строя фортификации и проводя дополнительные рекрутинговые и тренинговые мероприятия.

«Но ключевое, я считаю, как раз таки в течение ближайших недель Украина будет получать существенно больше оружия. Это будет влиять на то, что мы видим и по линии фронта», — заявил советник главы офиса Зеленского.

Подоляк добавил, что российская «концентрация» войск примет «немножко другой вид», когда Вооруженные силы Украины улучшат противоракетную оборону и получат самолеты.

В Киеве пожаловались на долгие поставки оружия на Украину

18 апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страны НАТО могут поставить Украине шесть систем ПВО Patriot вместе с одной, поставляемой из Германии. Он подчеркнул, что сам выступил с соответствующей инициативой в ходе двухдневного саммита Евросоюза.