Российские военные вошли в несколько поселков возле Авдеевки

Вооруженные силы (ВС) России вошли в несколько поселков на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Института изучения войны.

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— Российские военные осуществили тактическое продвижение в три километра на северо-запад от Авдеевки, достигли окрестностей Очеретино и вошли в Калиново, — рассказали в институте.

Также в сообщении говорится, что ВС РФ продвинулись в населенных пунктах Семеновка и Красногоровка.

9 апреля российские военные освободили населенный пункт Первомайское в Донецкой народной республике освобожден. Там они водрузили флаг РФ.

Город-призрак: как сейчас выглядит Авдеевка

5 апреля российская армия освободила на Авдеевском направлении населенный пункт Водяное. Освобожденное село находится на территории Донецкой народной республики.

19 марта ВС РФ освободили населенный пункт Орловка на Авдеевском направлении. Военные также отразили шесть контратак штурмовиков трех бригад Вооруженных сил Украины в районах Первомайского, Тоненького и Бердычей в Донецкой народной республике.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки 17 февраля.