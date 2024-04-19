На Украине модернизируют устаревшие БТР

Украина начала модернизацию устаревших бронетранспортеров БТР-60ПБ, которые Киеву передала Болгария. Машины хранились на складах болгарского министерства внутренних дел, пишет Army Recognition.

© Lenta.ru

«Эти машины, которые в значительной степени устарели с точки зрения технических характеристик, проходят комплексную модернизацию, чтобы соответствовать стандартам современной войны, а также будут полностью отремонтированы. Модернизация включает в себя повышение мобильности, защиты и огневой мощи, что значительно расширит возможности БТР-60ПБ», — пишет издание.

Пару 90-сильных двигателей ГАЗ-40Р заменили двумя моторами Deutz BF4M2012 мощностью 102 лошадиные силы каждый. Также машина получила двери по бокам десантного отделения вместо люков, а новая компоновка десантного отделения позволила увеличить вместимость.

Стандартную башню с пулеметами КПВТ и ПКТ оснастили новыми оптическими и тепловизионными прицелами. Также тепловизионной системой оборудовали место механика-водителя. В состав оборудования БТР вошла цифровая радиостанция «Лыбидь К-2РБ» и навигационная система СН-4215. Защищенность машины улучшили стальными панелями Armox 500T.

БТР-60ПБ приняли на вооружение в 1964 году. Машина с колесной формулой 8х8 отличалась от прошлых версий БТР-60 улучшенной защитой и более мощным вооружением в башенной установке.

В марте стало известно, что 144-й бронетанковый ремонтный завод и Волгоградский филиал «Курганмашзавода» поставили российским войскам очередную партию боевых машин десанта БМД-2 и бронетранспортеров БТР-Д.