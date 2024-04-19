Российские войска нанесли удар по Мартыновскому аэродрому на Украине

Российские военнослужащие нанесли удар по Мартыновскому аэродрому, который находится в Николаевской области Украины. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Газета.Ru

«Николаевская область, Вознесенский район. Аэродром Мартыновка получил прилет около полуночи, взрыв и детонация были слышны в нескольких километрах», — сказал он. RT на русском

Военный аэродром, о котором идет речь, расположен недалеко от города Вознесенск, при этом сам аэродром называют Мартыновкой из-за одноименного села, где расположен военный городок. Российская газета