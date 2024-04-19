Украинский военный рассказал, как российский дрон сопроводил его в плен

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Федорчук рассказал, как сдался в плен, помахав руками российскому дрону, и как беспилотник сопроводил его до позиций Вооруженных сил РФ. Видеозапись с заявлениями военнопленного распространило Минобороны РФ.

"Есть одна позиция, на которую каждый день посылали людей. В первый день послали три человека, в итоге один дошел. Во второй день пять человек послали, дошли двое, остальные или [пропали] без вести, или двести (погибли - прим. ТАСС), это кому как повезет. В один прекрасный момент и мне туда пришлось идти в составе группы из трех человек. Нас забросали сбросами, моих товарищей "задвухсотило". У меня шансов не оставалось, я просто банально помахал руками в дрон, что бы хотя бы попасть в плен и выжить. Меня сопроводил дрон до русских позиций и там меня приняли", - рассказал Федорчук. Он отметил, что в российском плену к нему "отношение нормальное".

По словам пленного бойца, централизованное питание в его подразделении было не предусмотрено.