Сирия заявила об израильских ударах по объектам ПВО

Израиль нанес удары по позициям ПВО Сирии на юге страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Минобороны страны.

Израильские войска совершили атаку в 2:55 (совпадает с МСК). В результате нападения нанесен материальный ущерб, однако ведомство не уточняет его масштабы.

Напомним, что в ночь на пятницу, 19 апреля, Израиль нанес «ограниченный» ответный удар по объектам на территории Ирана. СМИ сообщали о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны сработали системы ПВО на подлет беспилотников.

В Сирии заявили, что за дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке ответственны Израиль и США

По информации агентства Tasnim, ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. Вместе с тем сразу три чиновника подтвердили New York Times, что целью израильского удара была именно авиабаза под Исфаханом.