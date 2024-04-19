Израиль отказался брать на себя ответственность за атаку по Ирану

Израиль из стратегических соображений не признает ответственность за ответный удар по Ирану. Об этом пишет The Jerusalem Post.

В ночь на 14 апреля Иран нанес удар по территории Израиля. Это стало ответом за разрушение консульства страны в Сирии в начале месяца. В атаке использовали несколько сотен ракет и беспилотников, а также гиперзвуковые ракеты. Отразить атаку Израилю помогли западные союзники, в том числе США и Великобритания. Сегодня стало известно, что Израиль нанес ракетный удар по объекту на территории Ирана.

Источники в израильских службах безопасности и в правительстве сообщили изданию, что Израиль действительно принял ответные меры, но официально ответственность за удар на себя брать не будет.

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Тегеран называет произошедшее «взрывом на заводе» и хочет избежать эскалации, заметили они.

При этом источники газеты выразили недоумение по поводу того, что Пентагон сообщил американским СМИ о причастности Израиля, так как «стоило бы промолчать и позволить Ирану «сохранить лицо»».