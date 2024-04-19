Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией уже к концу этого года, допустил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс. По его словам, как минимум к этому сроку президент РФ Владимир Путин сможет диктовать условия мирного урегулирования.

На фоне возможного исхода Бернс призвал конгрессменов как можно скорее принять законопроект о дополнительном финансировании. Инициатива позволит США выделить для киевских властей миллиарды долларов, констатировал глава ЦРУ.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 18 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ используют ветер, чтобы атаковать российские города

ВСУ воспользовались погодой для атак по российским городам, рассказал экс-военный метеоролог, подполковник запаса Александр Ильин. По его словам, с территории Украины потоки ветра были направлены в центр европейской территории России, что помогло применить метеозонды со взрывчаткой, которые представляют собой одноразовый беспилотный аэростат, предназначенный для изучения атмосферы.

Подполковник раскрыл уловку ВСУ для атак российским городам

Метеозонды бывают очень крупными, до двух метров. На них противник прикрепил взрывчатку и подвесил специальное оборудование, которое сбрасывало ее в нужный момент, пояснил собеседник издания.

Порядка 25 воздушных целей сбили на подлете к российскому региону

Российская система противовоздушной обороны сработала над Белгородом, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, на подлете к городу сбили 25 воздушных целей. По предварительной информации, никто не пострадал.

Также, уточнил он, поврежден забор и выбиты окна в одном из корпусов промышленного предприятия. Порядка 11 легковых автомобилей разбиты, пробита крыша одного гаража.

ВСУ открыли огонь по Токмаку из РСЗО

Вооруженные силы Украины открыли огонь из РСЗО по городу Токмаку в Запорожской области, написал в своем Telegram-канале глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, в населенном пункте работала система противовоздушной обороны. Минобороны РФ информацию не комментировало.

ВС РФ ударили по 380 целям украинских войск под Авдеевкой

Артиллерия и авиация группировки войск «Центр» поразила за сутки на Авдеевском направлении 380 выявленных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. По его словам, удары нанесли в том числе по 25 опорным пунктам и 120 позициям полевой артиллерии противника.

Минометный расчет уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ

Минометный расчет 97-го мотострелкового полка группировки войск «Днепр», действующего в Запорожской области, уничтожил пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра, сообщил командир мотострелкового батальона полка с позывным Волк. По его словам, полк ежедневно отражает атаки дронов противника на линии соприкосновения протяженностью более 20 километров по берегу Днепра.

«Волнорез» защитил «Солнцепек» от украинских беспилотников

FPV-дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на протяжении всей ночи пытались уничтожить оставленную в поле тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» ВС РФ, однако комплекс РЭБ «Волнорез» смог защитить технику, рассказал разработчик по имени Станислав.

По его словам, атаки украинских беспилотников продолжались около шести часов. В итоге «Солнцепек» эвакуировали, отремонтировали и теперь боевая машина снова в строю.