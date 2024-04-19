Шойгу поставил задачу увеличивать темпы производства танков Т-80БВМ
Министр обороны России Сергей Шойгу во время поездки в Омск поставил задачу руководству предприятия увеличивать темпы производства танков Т-80БВМ.
Как сообщили в Минобороны России, очередная партия танков подготовлена к отправке в зону СВО.
По данным МО РФ, танки погружены на железнодорожные платформы и готовы к отправке в зону проведения спецоперации.
"Когда начали большую программу по созданию дополнительной защиты для танков, мы искали сплавы и технические решения. Все это сделали. Теперь надо увеличивать темпы производства", - поставил министр задачу руководству предприятия.