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В центре Ирана раздались три взрыва

В Исфахане в центре Ирана были слышны три взрыва, могли сработать силы противовоздушной обороны (ПВО) на пролет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В центре Ирана раздались три взрыва
© globallookpress.com

Об этом сообщает агентство Fars.

«Возле военной базы на северо-востоке Исфахана прозвучало три взрыва. ПВО среагировала на объект, которым, предположительно, был небольшой беспилотник», — заявило иранское агентство.

Отмечается, что возможной целью могла быть армейская радиолокационная станция. Fars уточняет, что в нескольких зданиях района выбило окна.

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