В центре Ирана раздались три взрыва

В Исфахане в центре Ирана были слышны три взрыва, могли сработать силы противовоздушной обороны (ПВО) на пролет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Об этом сообщает агентство Fars.

«Возле военной базы на северо-востоке Исфахана прозвучало три взрыва. ПВО среагировала на объект, которым, предположительно, был небольшой беспилотник», — заявило иранское агентство.

Отмечается, что возможной целью могла быть армейская радиолокационная станция. Fars уточняет, что в нескольких зданиях района выбило окна.