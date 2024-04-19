В центре Ирана раздались три взрыва
В Исфахане в центре Ирана были слышны три взрыва, могли сработать силы противовоздушной обороны (ПВО) на пролет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Об этом сообщает агентство Fars.
«Возле военной базы на северо-востоке Исфахана прозвучало три взрыва. ПВО среагировала на объект, которым, предположительно, был небольшой беспилотник», — заявило иранское агентство.
Отмечается, что возможной целью могла быть армейская радиолокационная станция. Fars уточняет, что в нескольких зданиях района выбило окна.
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