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Стало известно об ударе по химзаводу в Днепропетровской области

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что солдаты Вооруженных сил (ВС) России ударили по химическому заводу и в направлении воинской части 3024 национальной гвардии Украины в Павлограде Днепропетровской области. Его слова приводит РИА Новости.

Стало известно об ударе по химзаводу в Днепропетровской области
© РИА Новости

Лебедев рассказал, что ночью были зафиксированы три прилета в Павлограде, два из которых — в стороне химического завода.

«Туда уже прилетало, завод специализируется в том числе и на изготовлении твердого ракетного топлива, а с недавних пор работники завода занимаются ремонтом установок и снаряжением ракет "Град",» — рассказал подпольщик.
Военные новости
Сергей Лебедев
Павлоград
Украина
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