Стало известно об ударе по химзаводу в Днепропетровской области

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что солдаты Вооруженных сил (ВС) России ударили по химическому заводу и в направлении воинской части 3024 национальной гвардии Украины в Павлограде Днепропетровской области. Его слова приводит РИА Новости.

Лебедев рассказал, что ночью были зафиксированы три прилета в Павлограде, два из которых — в стороне химического завода.