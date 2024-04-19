На Украине уволили представителя оперативного командования "Юг" ВСУ

Генштаб Украины освободил от должности представителя оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины Наталью Гуменюк. Об этом сообщается в Telegram-канале Генштаба.

"Генеральным штабом Вооруженных сил Украины проведены ротационные мероприятия в отношении начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга. В частности, принято решение о завершении командировки и исключения из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк с 19.04.2024 г. В настоящее время идет отбор соответствующего специалиста, который или вскоре станет "голосом" Сил обороны Юга", - указано в сообщении.

Зеленскому сообщили тревожные новости о России

В четверг депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин сообщил, что около 150 украинских и иностранных журналистов направили обращение в парламентский комитет по вопросам свободы слова с призывом добиться увольнения Гуменюк за систематическое препятствование работе СМИ.