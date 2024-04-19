СМИ: в Днепропетровске сбитый дрон "Герань" упал на многоэтажку

Вооруженные силы России ударили по Днепропетровску, один сбитый украинской ПВО дрон "Герань" упал на многоэтажку.

"С 5.05 до 5.15 утра было четыре "прилета" в Днепропетровске, один из них - сбили "Герань" ровно над многоэтажкой, упала на крышу, верхний этаж - в хлам", - сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

Российская компания создала аналог дрона-камикадзе «Герань»

Ранее "СП" писала, что взрывы прогремели в Одессе и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги на всей территории Украины.