Израиль нанес ответный удар по Ирану: что известно к этому часу

Израиль ударил по одному из объектов на территории Ирана в ответ на атаку в ночь на 14 апреля. По данным иранской прессы, взрыв был слышен возле аэропорта в провинции Исфахан, а также о работе ПВО в Тебризе. Главное о происшествии к этому часу — в материале URA.RU.

© Flickr / Israel Defense Forces

Сообщения об ударе

Американский телеканал ABC со ссылкой на чиновника США сообщил, что Израиль нанес удар по иранской территории. При этом за несколько дней до этого Иран, Сирия и Ливан атаковали еврейское государство беспилотниками и ракетами в ответ на обстрел иранского консульства в Дамаске.

Где произошел взрыв

Взрыв был слышен в Кехджаваристане недалеко от аэропорта провинции Исфахан. Рядом расположен город Нетенз — центральный пункт программы по обогащению урана, передает агентство Fars. В связи с атакой авиарейсы над Тегераном, Исхафаном и Ширазом отменены на неопределенный срок. При этом в CNN сообщили, что иранские ядерные объекты не являются целью израильской стороны.

Работа ПВО в Тебризе

По данным Fars, ряд СМИ сообщал о звуках взрывов и работе ПВО в Тебризе. Однако агентство сообщило, что противовоздушная оборона просто открыла огонь по подозрительным предметам, и никакого взрыва не было.

Предпосылки израильского удара

После атаки Ирана Израиль сразу поднял вопрос об ответном ударе, однако США призывали Тель-Авив к сдержанности. Однако недавно стало известно, что еврейское государство все-таки уведомило Вашингтон о планах нанести удар по иранской территории в течение 24-48 часов.