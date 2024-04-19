Израиль нанес ответный удар по Ирану: что известно к этому часу
Израиль ударил по одному из объектов на территории Ирана в ответ на атаку в ночь на 14 апреля. По данным иранской прессы, взрыв был слышен возле аэропорта в провинции Исфахан, а также о работе ПВО в Тебризе. Главное о происшествии к этому часу — в материале URA.RU.
Сообщения об ударе
Американский телеканал ABC со ссылкой на чиновника США сообщил, что Израиль нанес удар по иранской территории. При этом за несколько дней до этого Иран, Сирия и Ливан атаковали еврейское государство беспилотниками и ракетами в ответ на обстрел иранского консульства в Дамаске.
Где произошел взрыв
Взрыв был слышен в Кехджаваристане недалеко от аэропорта провинции Исфахан. Рядом расположен город Нетенз — центральный пункт программы по обогащению урана, передает агентство Fars. В связи с атакой авиарейсы над Тегераном, Исхафаном и Ширазом отменены на неопределенный срок. При этом в CNN сообщили, что иранские ядерные объекты не являются целью израильской стороны.
Работа ПВО в Тебризе
По данным Fars, ряд СМИ сообщал о звуках взрывов и работе ПВО в Тебризе. Однако агентство сообщило, что противовоздушная оборона просто открыла огонь по подозрительным предметам, и никакого взрыва не было.
Предпосылки израильского удара
После атаки Ирана Израиль сразу поднял вопрос об ответном ударе, однако США призывали Тель-Авив к сдержанности. Однако недавно стало известно, что еврейское государство все-таки уведомило Вашингтон о планах нанести удар по иранской территории в течение 24-48 часов.