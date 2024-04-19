МО РФ сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ на донецком направлении

Расчеты самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" группировки войск "Юг" уничтожили замаскированный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Разведчики с использованием беспилотных летательных аппаратов вскрыли замаскированные позиции противника на одном из участков донецкого направления. Расчет самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика", получив координаты огневых точек противника, немедленно открыл по ним огонь. Точное поражение цели подтвердили кадры объективного контроля с БПЛА. Расчет оперативно замаскировал самоходную установку и продолжил боевое дежурство", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что артиллеристы выполняют огневые задачи по поражению артбатарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника. Огонь ведется на дальностях до 22 км как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки. Применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы.