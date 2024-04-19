Под Харьковом прогремел мощный взрыв: рванул трубопровод

В Харьковской области прогремел мощный взрыв на трубопроводе. Над местом ЧП взвился огромный столб пламени.

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«В Харьковской области взорвался трубопровод… В радиусе 40 метров плавится асфальт, столб пламени около 70 метров», - пишет в Телеграм-канале украинское издание «Страна.ua».

СМИ: в Одесской области произошел взрыв

При этом точное место происшествия в сообщении не указывается, так же не называются и причины ЧП.

Ранее "Свободная Пресса" писала о серии взрывов, что раздалась на территории Павлодара Днепропетровской области.