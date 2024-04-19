СМИ: взрывы прогремели в Днепропетровской области

Серия взрывов раздалась на территории Днепропетровской области.

© Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям

«Сообщают о взрывах в Павлограде Днепропетровской области», - отметило в Сети местное издание «Страна.ua».

Также известно, что в регионе гудит воздушная тревога.

Ранее бывший начальник главного следственного управления СБУ генерал Василий Вовк назвал возможную дату завершения российской специальной военной операции на Украине. По его мнению, произойдёт это либо до выборов президента США в ноябре 2024 года, либо в течение года после выборов.