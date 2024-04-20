Названы главные уязвимости требуемых Украине ЗРК Patriot

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что главными минусами американских ЗРК Patriot является их недостаточная маневренность и ограниченные углы поворота пусковых установок. Он не исключил, что Patriot станут еще более уязвимыми, если ВСУ разместят их близко к линии боевого соприкосновения (ЛБС).

© Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Главными недостатками американских ЗРК Patriot, которые просит Украина, является их плохая маневренность. В батарее очень много машин, кроме самой пусковой установки. Кроме того, Patriot работает по секторам, а не на 360 градусов, как наши С-300 или С-400. Patriot станет еще более уязвимым, если ВСУ установят их не только в Киеве, а ближе к линии боевого соприкосновения. Думаю, так оно и будет, — считает Дандыкин.

Ранее главы государств и правительств Евросоюза по итогам встречи по Украине призвали как можно скорее передать ВСУ системы ПВО. Они призвали Совет ЕС предпринять шаги для достижения этой цели, в том числе поднять вопрос на ближайшем заседании на уровне глав МИД и министров обороны 22 апреля.

Киев потребовал у Запада больше Patriot

До этого стало известно, что немецкие власти проводят тайные переговоры с Индией по вопросу покупки боеприпасов для украинской армии. По данным источников, в арсеналах союзника ФРГ хранятся сотни тысяч артиллерийских снарядов, однако Нью-Дели не желает портить отношения с Москвой и открыто передавать их Киеву.

Кроме того, глава МИД Германии Анналена Бербок объявила, что власти выделят Украине еще €100 млн на гуманитарные нужды. Об этом она заявила после визита в Одессу и Николаев. В общей сложности помощь Германии на эти цели за два года достигла €1 млрд.