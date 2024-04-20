Ракетную опасность отменили в Белгороде и пригороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене сигнала ракетной опасности, ранее запущенного в регионе. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", – сообщил он.

Сигнал ракетной опасности был запущен в Белгороде и Белгородском районе вечером 18 апреля.

До этого ВСУ атаковали Белгородскую область в ночь на 18 апреля. Система ПВО уничтожила 21 воздушную цель над Белгородом и Белгородским районом.

Из-за ночного обстрела ВСУ пострадали два человека.