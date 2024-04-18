Техника парада Победы передислоцируется в Москву

Военная техника, участвующая в параде Победы 9 мая, передислоцируется в Москву. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня военная техника механизированной колонны, принимающей участие в военном параде на Красной площади 9 мая 2024 года, начала передислокацию с тренировочной площадки в подмосковном Алабине во временный парк техники в районе Печатники Юго-Восточного административного округа города Москвы. В составе колонны более 100 единиц боевой техники, специализированных автомобилей технического обеспечения и обслуживания", - говорится в сообщении.

Сопровождение колонны и соблюдение безопасности по маршруту движения обеспечивают патрульные наряды ГИБДД города Москвы, Московской области и Военной автоинспекции Минобороны России. В оставшиеся до парада дни техника пройдет тщательную подготовку, ее покрасят в установленные цвета, также на нее будет нанесена праздничная символика Дня Победы.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне состоится 5 мая, а сам парад по традиции пройдет 9-го числа.

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Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в параде на Красной площади примут участие более 9 тыс. человек и 75 единиц военной техники, а также авиация. Всего же парады состоятся в 28 городах страны, общее число их участников - свыше 50 тыс. человек. Ожидается, что привлечено будет около 1 тыс. образцов вооружения и военной техники.