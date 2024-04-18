Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли города Токмак Запорожской области из реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в соцсетях.

«Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из РСЗО. Работают системы ПВО России», — написал он.

Как писала «Парламентская газета», вечером 12 апреля ВСУ обстреляли многоквартирный сектор Токмака из РСЗО. В результате атаки погибли 16 человек, в том числе дети.

Появились кадры с последствиями обстрела ВСУ центра Горловки

Рогов считает, что удары по мирному населению курирует президент Украины. «У меня нет сомнений, что это целенаправленные действия. Мы видим и хаотичные обстрелы просто по площадям того же Белгорода, массы населенных пунктов приграничья, и удары по запорожским населенным пунктам», — сказал Рогов.