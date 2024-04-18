У ВСУ появились способные долететь до Сибири дроны

В ВСУ появились новые беспилотные летательные аппараты с дальностью полета до 3000 километров, способные достичь Сибири. Об этом пишет журнал The Economist.

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«Лучшая из новых моделей БПЛА имеет запас хода 3000 километров и способна добраться до Сибири», — говорится в материале журнала.

Там добавили, что создание этой программы было обусловлено нежеланием Запада предоставлять Украине оружие дальнего действия.

Стало известно о проблемах ВСУ с дронами

Украина, по информации Bild, уже получила беспилотники «Сокол-3000», способные атаковать объекты на Урале и в Заполярье. По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, новые украинские БПЛА угрожают России и заставляют улучшать систему ПВО, передает Pravda.Ru.