Удар Израиля по семье лидера ХАМАС завел переговоры о заложниках в тупик

Израильский удар по семье лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, в результате которого погибли трое его сыновей и четверо внуков, завел переговоры сторон о заложниках в тупик. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного чиновника из неназванной арабской страны.

Ранее в США заявили, что переговоры об освобождении заложников и прекращении огня между Израилем и ХАМАС «почти заморожены».

Источник Times of Israel, комментируя эти сообщения, сказал, что причиной этому стал удар ЦАХАЛ по семье Хании, в результате которого погибли трое его детей и четверо внуков. Он назвал ситуацию «тупиковой». Собеседник издания отметил, что удар был нанесен в решающий момент этих переговоров, когда ХАМАС должен был представить свой ответ на последнее предложение, подготовленное посредниками из США, Катара и Египта. Теперь же палестинское движение решило ужесточить свои требования, указал он.

О гибели детей и внуков Хании стало известно на прошлой неделе. Причиной стал удар ЦАХАЛ в секторе Газа. Сам Хания, комментируя гибель своих сыновей, сказал, что она не повлияет на требования движения о прекращении огня в анклаве. Также он указал, что за все время противостояния с Израилем у него погибло около 60 родственников.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ ударил по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.