Появились кадры с последствиями обстрела ВСУ центра Горловки

В Сети появились кадры с разбитыми строениями в результате обстрела ВСУ Горловки в ДНР. На кадрах видны получившие повреждения различные здания, в числе которых больница, расположенная в центре города. По ней пришлось два прямых попадания, отмечает мэр Иван Приходько. Горожане своими силами устраняют последствия прилета украинским снарядов. По последним данным, при обстреле пострадали 10 человек.

© Никита Цицаги/NEWS.ru

На видеокадрах, которые публикует РИА Новости, можно увидеть воронки от снарядов всего в паре метров от здания, окна и оконные рамы в этих учреждениях полностью отсутствуют после обстрела, на внешних стенах зданий видны следы пожара.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва передала Всемирной организации здравоохранения все собранные данные об атаках украинских военных на российских врачей и медучреждения, однако никакой ответной реакции не последовало. Речь идет об обстрелах со стороны ВСУ медобъектов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Брянской и Херсонской областях.

ВСУ ударили по больнице и станции переливания крови в Горловке из HIMARS

До этого четверо сотрудников МЧС России пострадали при атаке на них украинского дрона в ДНР. Это произошло, когда пожарные тушили огонь, возникший после обстрела ВСУ Горловки. В тот момент с беспилотника был сброшен снаряд.