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В США сообщили о внезапном отступлении ВСУ

Вооруженные силы России наносят удары по ВСУ управляемыми авиабомбами, что вынуждает украинских военных оставлять позиции и отступать. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер, передает «РИА Новости».

В США сообщили о внезапном отступлении ВСУ
© globallookpress.com

По его словам, «уже все признают», что авиация РФ «просто прилетает, сбрасывает эти управляемые авиабомбы за пределами действия украинской ПВО, в результате чего гибнет весь личный состав ВСУ».

«Затем россияне немного продвигаются, украинцы отступают, бомбы снова летят в укрепрайоны ВСУ и уничтожают все. Тогда россияне снова продвигаются», — сказал Риттер.

Он считает, что данная ситуация сохранится, пока Киев не одумается и не капитулирует ради урегулирования конфликта.

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