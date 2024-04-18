В США сообщили о внезапном отступлении ВСУ

Вооруженные силы России наносят удары по ВСУ управляемыми авиабомбами, что вынуждает украинских военных оставлять позиции и отступать. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер, передает «РИА Новости».

По его словам, «уже все признают», что авиация РФ «просто прилетает, сбрасывает эти управляемые авиабомбы за пределами действия украинской ПВО, в результате чего гибнет весь личный состав ВСУ».

«Затем россияне немного продвигаются, украинцы отступают, бомбы снова летят в укрепрайоны ВСУ и уничтожают все. Тогда россияне снова продвигаются», — сказал Риттер.

Он считает, что данная ситуация сохранится, пока Киев не одумается и не капитулирует ради урегулирования конфликта.