Раскрыт ответ России поставщикам ATACMS на Украину

По поставщикам ракет ATACMS на Украину может быть принято такое же решение, как по тем, кто передавал ВСУ истребители F-16, предположил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с NEWS.ru. Он напомнил про слова президента РФ Владимира Путина, который заявил, что аэродромы стран-помощников Украины в этом случае станут законной целью для ВС России.

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Но то, что мы готовы выйти за пределы украинского конфликта, говорил наш президент, комментируя поставки самолетов F-16, и то, что взлетать они будут с территории Румынии и Польши. Тогда наш президент сказал, что аэродромы этих стран будут нашими законными целями. По поставкам ракет ATACMS, может быть принято такое же решение, как и по самолетам F-16, — отметил Леонков.

Вместе с тем эксперт отметил, что открытым вопросом остается то, какие ракеты будут переданы Украине. По его словам, до этого поставляли снаряды с кассетной частью, теперь же ВСУ могут получить боеприпасы с фугасным компонентом. Вероятнее всего, их Украина начнет применять против городов РФ. При этом эксперт отметил, что для Киева это будет иметь серьезные последствия.

Стали известны характеристики поставленных ВСУ ракет ATACMS

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны-участницы Евросоюза имеют зенитные ракетные системы Patriot на своих складах, государствам необходимо расконсервировать эти ЗРК и отправить их Украине. По его мнению, Европе не стоит рассчитывать только на Соединенные Штаты.