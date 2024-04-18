В Германии призвали помочь Украине получить как можно больше оружия

Министр финансов Германии Роберт Хабек призвал западные страны помочь Украине получить как можно больше оружия, чтобы переломить ход военного конфликта с Россией. Его слова передает канал N-tv.

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«Мы должны помочь Украине получить как можно больше оружия как можно быстрее», — сказал член немецкого правительства во время своего визита в Киев, после того как возложил цветы к мемориалу памяти павших украинских военных.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены Североатлантического альянса должны выбирать не инвестиции и траты на собственную оборону, а помощь Украине.