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В Кении разбился вертолет главы Сил обороны страны

В Кении на границе округа Западный Покот разбился военный вертолет, на борту которого находился глава кенийских Сил обороны Фрэнсис Оголла. Об этом сообщает издание Nation.

В Кении разбился вертолет главы Сил обороны страны
© Lenta.ru

По данным местной полиции, пять пассажиров вертолета погибли, трое пострадавших доставлены в больницы военным самолетом.

В конце марта в штате Колорадо в США потерпел крушение ударный вертолет AH-64E Apache, тогда пострадали двое военнослужащих. Инцидент произошел во время военных учений в ходе проведения плановых тренировок на посту.

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