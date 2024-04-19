На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, о чем свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения. Уточняется, что первыми в красную зону вошли Сумская и Харьковская области.

Позже предупреждение об угрозе с воздуха начало действовать в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях. При этом накануне вечером, 18 апреля, стало известно, что в Харьковской области взорвался газопровод, после чего начался мощный пожар, пламя которого поднялось до 70 метров. Официального подтверждения информации пока не было.

Под Харьковом прогремел мощный взрыв: рванул трубопровод

До этого взрыв раздался самом Харькове. По словам очевидцев, он прогремел 18 апреля примерно в 14:20 (совпадает с мск). Согласно информации телеканала, с 13:53 на всей территории региона запустили сирены воздушной тревоги.

Также несколько взрывов прогремело на территории Ивано-Франковской области в западной части Украины. В регионе был слышен сигнал опасности. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, еще воздушная тревога звучала в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Кроме того, появилась информация о взрывах на территории Киевской области.