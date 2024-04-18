Генсек НАТО высказался о сроках поставок систем ПВО Украине

Столтенберг считает, что страны НАТО должны дать Украине больше систем ПВО
Страны Североатлантического альянса должны поскорее дать Украине больше систем ПВО, поскольку "ситуация на поле боя тяжелая".
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг журналистам на полях встречи глав МИД Группы семи на Капри.
"Украина испытывает срочную нужду в дополнительных средствах противовоздушной обороны, и мы должны предоставить им их, возможно, больше и раньше", - сказал он, отметив "позитивные сигналы" со стороны некоторых стран НАТО.