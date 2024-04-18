Генсек НАТО высказался о сроках поставок систем ПВО Украине

Страны Североатлантического альянса должны поскорее дать Украине больше систем ПВО, поскольку "ситуация на поле боя тяжелая".

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг журналистам на полях встречи глав МИД Группы семи на Капри.