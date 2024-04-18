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Столтенберг считает, что страны НАТО должны дать Украине больше систем ПВО

Страны Североатлантического альянса должны поскорее дать Украине больше систем ПВО, поскольку "ситуация на поле боя тяжелая".

Генсек НАТО высказался о сроках поставок систем ПВО Украине
© globallookpress.com

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг журналистам на полях встречи глав МИД Группы семи на Капри.

"Украина испытывает срочную нужду в дополнительных средствах противовоздушной обороны, и мы должны предоставить им их, возможно, больше и раньше", - сказал он, отметив "позитивные сигналы" со стороны некоторых стран НАТО.
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