В Норвегии прокомментировали планы по размещению у себя ядерного оружия

Главнокомандующий ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что его страна не собирается размещать на своей территории ядерное оружие США.

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"Нет, по этому поводу вообще не ведется никаких дискуссий. Для нас весьма очевидно - в будущем в Норвегии не будет размещаться ядерное оружие. У нас не было его во времена холодной войны, не было после 1989 года", - сказал он в интервью немецкой газете Die Welt. "Норвегия не намерена в будущем на постоянной основе размещать солдат НАТО", - отметил также Кристофферсен.

При этом норвежский генерал добавил, что страна осуществляет подготовку на случай, при котором придется держать оборону.