В Германии предложили провести референдум о введении воинского призыва

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер предложил провести референдум о введени воинского призыва в Германии. Политика цитирует газета Bild.

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«Мне бы очень хотелось, чтобы мы могли проголосовать за один, два или даже три варианта возможного призыва», — сказал глава саксонского правительства.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что бундесвер был преобразован в профессиональную армию 12 лет назад, и никакого смысла в возвращении регулярного призыва на данный момент нет. В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус называл главной целью Берлина создание самой сильной и лучше всего оснащенной армии в Европейском союзе.