Иран пригрозил ударить по ядерным центрам Израиля

Иран установил месторасположение всех ядерных центров Израиля и готов их уничтожить. Об этом, как сообщает агентство Tasnim,заявил командующий подразделением ядерной защиты и безопасности Корпуса стражей исламской революции генерал Ахмад Хакталаб.

"Как ответ на их предполагаемые действия мы готовы запустить мощные ракеты, чтобы уничтожить цели", - сказал он.

Иран, добавил Хакталаб, из-за угрозы со стороны Израиля может пересмотреть свою ядерную политику.

Отметим, в последние годы официальный Тегеран заявлял, что не намерен создавать ядерное оружие, а развитие в стране атомной энергии носит исключительно мирный характер.

Напомним, в ночь на 14 апреля Иран нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале этого месяца. По данным израильской стороны, Иран запустил в общей сложности более 300 ракет и беспилотников. При этом Израиль утверждает, что лишь несколько ракет долетели до территории страны, причинив незначительный ущерб.