Истребители МиГ-31И получили стратегическую дальность

Истребители МиГ-31И, выступающие носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал», получили систему воздушной дозаправки, позволяющие данным боевым самолетам развивать стратегическую дальность. Lenta.ru

«Истребители МиГ-31И дальней авиации ВКС России получили возможность совершать дозаправку в воздухе, что увеличивает возможности их боевого применения по дальности», - рассказал собеседник агентства. По данным другого источника, МиГ-31И - «это совершенно другой самолет с другими двигателями, другой авионикой, другой ракетой» по сравнению с МиГ-31К. ТАСС

Ранее сообщалось, что Нижегородский авиационный завод «Сокол» Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») выполнил программу гособоронзаказа за 2023 год для Минобороны России по модернизации МиГ-31. Газета.Ru