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Буданов «раскрыл» планы России по летнему контрнаступлению

Контрнаступление Вооруженных сил России начнется в июне, предположил в интервью The Washington Post руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. По его словам, российские силы попытаются полностью занять территории ДНР и ЛНР.

Буданов «раскрыл» планы России по летнему контрнаступлению
© globallookpress.com

Главный разведчик Украины уверен, что продолжать свое контрнаступление ВС РФ будут до инаугурации нового президента США. Он считает, что Москва делает ставку на Дональда Трампа, который «сможет ратифицировать их достижения».

В том же интервью руководитель ГУР пригрозил России новыми вылазками «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и увеличением числа атак беспилотников. Буданов уточнил, что ГУР разработало план, главная цель которого — сокращение потенциала России. Также он рассказал о мечте устроить парад победы в Москве и заявил, что «не будет возражать против возможного распада России на мелкие части».

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев назвал желание Буданова устроить парад Победы в Москве шизофреническим бредом. По его словам, по-другому никак нельзя интерпретировать эти заявления.

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