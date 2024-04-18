В Сумской области недавно прибывший в часть солдат ВСУ в результате конфликта расстрелял четверых сослуживцев. Об этом сообщает Telegram-канал Украина.ру.

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Известно, что одним из убитых был 26-летний Олег Атаманюк. По официальной версии, озвученной в украинских СМИ, боец, будучи пьяным, открыл огонь из-за пророссийских настроений. Однако, как следует из комментариев к некрологу Атаманюка, причиной конфликта стали неуставные отношения. Сослуживцы, якобы, пообещали изнасиловать новобранца.

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Это один из многих примеров морального разложения украинской армии. Случаев вооруженных конфликтов и расстрелов в рядах ВСУ становится все больше.