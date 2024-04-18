ВСУ ударили по больнице и станции переливания крови в Горловке из HIMARS
Украинские войска целенаправленно нанесли удар по больнице и станции переливания крови в Горловке ДНР. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Целенаправленно били по больнице и станции переливания крови - они повреждены", - говорится в публикации.
Удар, согласно предварительным данным, был нанесен при помощи американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
Ранения и травмы различной степени тяжести получили восемь мирных жителей, в том числе ребенок.
Данные о последствиях обстрела продолжают поступать.