ВСУ ударили по больнице и станции переливания крови в Горловке из HIMARS

Украинские войска целенаправленно нанесли удар по больнице и станции переливания крови в Горловке ДНР. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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"Целенаправленно били по больнице и станции переливания крови - они повреждены", - говорится в публикации.

Удар, согласно предварительным данным, был нанесен при помощи американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Ранения и травмы различной степени тяжести получили восемь мирных жителей, в том числе ребенок.

Данные о последствиях обстрела продолжают поступать.