Российские военные уничтожили пункт управления оперативного командования ВСУ «Север». Об этом сообщили в Минобороны РФ. Российская газета

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток уничтожены: пункт управления оперативного командования ВСУ «Север», две пусковых установки с радиолокатором подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, склад боеприпасов оперативно-тактической группировки ВСУ «Донецк», склады вооружения и топлива 101-й бригады теробороны», - говорится в сообщении. Также было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в 126 районах. ТАСС

Кроме того, в зоне СВО за минувшие сутки удалось поразить склад боеприпасов оперативно-тактической группировки ВСУ «Донецк», а также склады с топливом. Российские военные, помимо этого, ударили по скоплению живой силы и техники ВСУ в 126-ти районах боевых действий. Lenta.ru