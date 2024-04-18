Военный эксперт назвал время следующей крупной атаки на Крымский мост

Вооруженные силы Украины могут готовить атаку на Крымский мост в период майских праздников, таким предположением поделился с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, для уничтожения Крымского моста Украине потребуется 20-30 точных попаданий дальнобойными ракетами, что для ВСУ почти нереально. Эксперт убежден, что российские радиолокационные станции находятся в полной боевой готовности и любой удар военных Украины будет отражен.

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Да, удар может быть нанесен, повредится полотно или железнодорожное полотно, будет дырка. Факт пиара будет присутствовать, но ущерба не нанесут, — считает он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности вооруженных сил страны к удару по аэродрому в крымском Джанкое. Политик поблагодарил главнокомандующего армией Александра Сырского за проделанную работу. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

Telegram-канал «Рыбарь» писал, что аэродром атаковали со стороны Херсонской области. По его данным, налет проводился в две волны: при первом ударе было задействовано семь ракет, при втором — не менее пяти. По информации «Рыбаря», главная задача обстрелов со стороны ВСУ состояла в лишении российских подразделений координации путем поражения командных пунктов. Минобороны России не комментировало это.