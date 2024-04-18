Шольц надеется, что страны НАТО найдут еще шесть систем Patriot для Украины

БРЮССЕЛЬ, 18 апреля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил надежду на то, что страны НАТО смогут удовлетворить потребности Украины в новых системах Patriot.

"Мы слышали, что нужно еще семь систем, одна из них наша. Мы надеемся, что еще шесть будут найдены в странах НАТО", - сказал журналистам глава кабмина ФРГ по итогам саммита ЕС в Брюсселе. "Я воспользовался моментом, чтобы в ходе переговоров заявить об этом", - добавил Шольц.

ФРГ ранее отправила киевским властям две системы Patriot и обещала еще одну.