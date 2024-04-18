Появилось видео уничтожения склада ВСУ на правом берегу Днепра
Экипажи российских танков Т-72Б3 уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«Танкисты уничтожили склад боеприпасов противника на правом берегу Днепра», — написал он.
По словам Сальдо, российские беспилотники-разведчики обнаружили одну из точек хранения боеприпасов украинской армии на Правобережье. Командование подразделения приняло решение уничтожить объект огнем танков, используя боевые машины как гаубицы.
Губернатор уточнил, что экипажи Т-72Б3 выстрелили с закрытых позиций. При этом в режиме реального времени огонь корректировали операторы беспилотников. После ликвидации цели танки переместились, замаскировались и перезарядились.
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Сальдо назвал это слаженным взаимодействием разных родов войск.
«Так наша армия приближает Победу над врагом», — резюмировал глава региона.
Накануне Сальдо рассказал о серии точных ударов по позициям ВСУ.