NI: Россия обладает одним из самых грозных подводных флотов в мире

Военно-морской флот России обладает одними из самых грозных подводных сил в мире, сообщает The National Interest.

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"Если говорить о подводных лодках, то российский флот - один из самых крупных и боеспособных в мире, насчитывающий десятки кораблей нескольких типов", - пишет NI.

Издание отмечает, что новые российские подлодки проекта 667М "Лада" - это отличные субмарины, предназначенные для ведения боевых действий против надводных кораблей, противолодочной борьбы и сбора разведывательной информации. Эти подложки вооружены не только торпедами, но и крылатыми ракетами, которые способны нанести значительный ущерб цели.

Также NI напоминает, что дизель-электрические подлодки могут быть очень тихими по сравнению с атомными субмаринами, а значит, их сложнее обнаружить с помощью гидролокаторов.

Напомним, что водоизмещение подлодок проекта "Лада" составляет 1765 тонн в надводном положении, под водой - 2650 тонн. Длина субмарины - 66,6 метра, ширина - 7,1 метра. Надводная скорость - до 10 узлов, подводная - до 21 узла. Вооружение представлено шестью носовыми 533-мм торпедными аппаратами, которые можно использовать для запуска крылатых ракет. Боезапас - 18 торпед и ракето-торпед.

По параметру скрытности эти подводные лодки в несколько раз превосходит предшественников. Крайне малую шумность обеспечивает специально созданное для них оборудование. А широкое применение современных средств акустической защиты, наружное противогидролокационное покрытие, тщательно спроектированные обводы корпуса работают на малую заметность.