Названы причины ядерного усиления Франции

Франция возобновляет производство материалов для своего ядерного арсенала из-за утраты своего влияния в мире. Потеря бывших колоний в Африке вместе с их ресурсами и недовольство населения украинской темой подталкивает французские власти к другим способам заявить о своей важности в мировой политике. Об этом в эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Они мыслят в логике де Голля, в логике колониальной империи… В этих условиях появляется желание “а мы воссоздадим свой ядерный потенциал и всем им покажем”. Тем более, что они четвертая страна в мире по ядерному потенциалу», — сказал эксперт.

Журавлев отметил, что Франции не хватит экономических ресурсов для того, чтобы догнать Китай по числу ядерных боеголовок. Но удержать четвертое место и модернизировать свой арсенал французам, скорее всего, удастся.

Ранее Министерство обороны Франции заключило контракт с государственной энергетической компанией, по которому на АЭС Сиво будет проводиться часть работ по производству трития. Этот радиоактивный изотоп зачастую используется в ядерном оружии. Но так как его период полураспада составляет 12,3 года, странам приходится периодически пополнять запасы трития.