Солдат ВСУ сдался ВС РФ после прочтения сброшенной с дрона записки

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Погребняк сдался в плен Вооруженным силам России (ВС РФ) после того, как прочитал записку, сброшенную российским дроном. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова пленного украинца.

"Я увидел, что дрон скинул записку. Я ее взял, прочитал", – сказал он.

Пленный объяснил, что в записке был указан призыв сдаваться, а также гарантировалась безопасность военным. Дорогу к позициям ВС РФ ему показал сам беспилотник. Погребняк добавил, что российские военные дали ему еды и воды, а также отнеслись к нему внимательно и "по-человечески". По его словам, в ВСУ никто уже не хочет воевать, поэтому он призвал украинских солдат сдаваться, чтобы сохранить свою жизнь.

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13 апреля стало известно что девять военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады украинских войск сдались в плен ВС РФ на авдеевском направлении. Пленные объяснили, что у них не было подготовки, а подкрепления так и не прибыло. Они также подтвердили достойное отношение военных РФ к пленным. До этого Минобороны России рассказывало, что с 31 марта по 5 апреля в плен сдались еще 7 военных ВСУ.