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Солдат ВСУ рассказал, что сдался ВС РФ после прочтения сброшенной с дрона записки

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Погребняк сдался в плен Вооруженным силам России (ВС РФ) после того, как прочитал записку, сброшенную российским дроном. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова пленного украинца.

Солдат ВСУ сдался ВС РФ после прочтения сброшенной с дрона записки
© РИА Новости
"Я увидел, что дрон скинул записку. Я ее взял, прочитал", – сказал он.

Пленный объяснил, что в записке был указан призыв сдаваться, а также гарантировалась безопасность военным. Дорогу к позициям ВС РФ ему показал сам беспилотник. Погребняк добавил, что российские военные дали ему еды и воды, а также отнеслись к нему внимательно и "по-человечески". По его словам, в ВСУ никто уже не хочет воевать, поэтому он призвал украинских солдат сдаваться, чтобы сохранить свою жизнь.

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13 апреля стало известно что девять военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады украинских войск сдались в плен ВС РФ на авдеевском направлении. Пленные объяснили, что у них не было подготовки, а подкрепления так и не прибыло. Они также подтвердили достойное отношение военных РФ к пленным. До этого Минобороны России рассказывало, что с 31 марта по 5 апреля в плен сдались еще 7 военных ВСУ.

Военные новости
Евгений Погребняк