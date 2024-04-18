Российские артиллеристы сорвали ротацию Вооруженных сил Украины в Купянском районе Харьковской области, также авиабомбой поражены живая сила и боекомплект противника, скрытые в хозпостройке агрофирмы. Об этом сообщил ТАСС представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

"Артиллерия работала по селам в Купянском районе. Сорвана ротация. В селе Подолы уничтожена группа бандеровцев, засевших в частном доме. В село Кондрашовка Купянского района прилетел ФАБ в хозяйственную постройку агрофирмы", - сказал он, отметив, что хозпостройка использовалась как склад боеприпасов ВСУ, где в момент удара находилось полтора десятка украинских бойцов.

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По его данным, потери ВСУ в Кондрашовке составили около 15 военных.