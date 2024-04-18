Израиль обвинили в использовании снарядов с белым фосфором

Военно-воздушные силы Израиля могли использовать запрещенные зажигательные боеприпасы с белым фосфором при атаках по позициям движения «Хезболла» на юге Ливана, сообщает телеканал Al Jazeera. По его информации, температура горения данного вещества достигает 1500 градусов Цельсия, она позволяет прожигать металл и кожу до костей.

Этого достаточно, чтобы прожигать металл и кожу до костей, а его химические ингредиенты могут быть абсорбированы телом и привести к дисфункции многих органов, в том числе печени, почек и сердца, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что жертвами ударов истребителей израильских ВВС по поселку Айната в пограничном районе на юге Ливана стали по меньшей мере два человека. Несколько человек были ранены.

Также ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что истребители ЦАХАЛ нанесли удары по целям в четырех районах Ливана. При атаке были поражены объекты, принадлежащие группировке «Хезболла». Под удар попали военные объекты и командные пункты.

До этого СМИ опубликовали кадры последствий атаки ВВС Израиля на населенный пункт Наби-Шит вблизи города Баальбек на востоке Ливана. На них видны вздымающиеся над городом клубы дыма.