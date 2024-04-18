Российские войска вошли в село Новокалиново и поселок Керамик

Российские войска в ходе наступления к северо-западу от ранее освобожденной Авдеевки совершили маневр, который позволил им войти в населенные пункты Новокалиново и Керамик, расположенные в Ясиноватском районе ДНР.

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"К настоящему моменту Вооруженные силы России контролируют восточную часть Новокалиново и зацепились за южную часть Керамика. При этом идет охват Новокалиново сразу с трех сторон, в том числе со стороны ранее взятого под контроль садового товарищества "Заря", - сообщает "Военное обозрение".

Издание отмечает, что взятие Очеретинского железнодорожного узла и развитие достигнутого успеха открывает перед российскими войсками перспективы дальнейшего продвижения в направлении Константиновки. Параллельно ВС РФ ведет наступление на расположенный неподалеку от Константиновки Часов Яр. Таким образом группировка ВСУ в этой районе в скором времени может оказаться поджата российскими войсками сразу с двух направлений.

Напомним, накануне Минобороны России сообщило, что ВС РФ улучшили положение по переднему краю на донецком направлении и нанесли огневое поражение шести бригадам ВСУ. Только за прошлые сутки противник потерял на этом направлении до 480 солдат и один танк.